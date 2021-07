Balade contée en bord de mer Penmarch, 12 août 2021-12 août 2021, Penmarch.

Balade contée en bord de mer 2021-08-12 20:00:00 – 2021-08-12 rue du Musée de la Préhistoire Musée de la Préhistoire

Penmarch Finistère

« Trois conteuses, trois voix, sans autre artifice que la magie des contes et des soirées d’été au bord de la mer. Des contes marins, bien sûr, bretons, évidemment , mais pas seulement. Elles disent des histoires qui parlent à l’âme et font rêver, frissonner, rire, avec un zeste de chansons et une pincée de sagesse. »

+33 6 26 57 73 48

