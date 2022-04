Balade contée en barque à fond plat Sarrewerden Sarrewerden Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sarrewerden Bas-Rhin Sarrewerden EUR Le jour s’estompe… c’est l’heure des mots le long de la Sarre. Un conteur vous emportera au fil de ses histoires à la découverte des légendes de l’eau. Une veillée contée en barque à ne manquer sous aucun prétexte ! Uniquement sur réservation à l’Office de Tourisme au 03 88 00 40 39. Places limitées. Tarifs : 12 €/adulte, 7€/enfants (-12 ans). A partir de 8 ans. Sortie annulée en cas de mauvais temps. +33 3 88 00 40 39 Le jour s’estompe… c’est l’heure des mots le long de la Sarre. Un conteur vous emportera au fil de ses histoires à la découverte des légendes de l’eau. Une veillée contée en barque à ne manquer sous aucun prétexte ! Uniquement sur réservation à l’Office de Tourisme au 03 88 00 40 39. Places limitées. Tarifs : 12 €/adulte, 7€/enfants (-12 ans). A partir de 8 ans. Sortie annulée en cas de mauvais temps. Sarrewerden

