Balade contée

Église Saint-André et musée du Trésor, le dimanche 19 septembre à 16:00

Partez à la découverte des secrets et légendes de Luz avec Sophie Barrère, guide conférencière et conteuse. Rêve de trésor des Templiers, promesse de fée des lavoirs, soupir d’amoureux face au château Sainte-Marie… Plongez dans l’imaginaire luzéen ! Inscriptions office de tourisme RDV 16h : église des Templiers Inscription conseillée, 30 personnes maxi.

Inscriptions et départ devant l’office de tourisme, 30 personnes maximum

