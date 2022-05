BALADE CONTÉE & ÉCRITURÉE Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Drôme

BALADE CONTÉE & ÉCRITURÉE Dieulefit, 15 mai 2022, Dieulefit. BALADE CONTÉE & ÉCRITURÉE Atelier DJINNS 1 rue d’Audiffret Dieulefit

2022-05-15 11:00:00 11:00:00 – 2022-05-15 14:00:00 14:00:00 Atelier DJINNS 1 rue d’Audiffret

Dieulefit Drôme Dieulefit Mathilde VAN DEN BOOM, comédienne, conteuse, plumeuse, nous révélera CONTES & secrets qui se nichent dans les fentes des pavés, à l’ombre des buissons du Jabron… sous le grand bleu printanier. Et vous aussi, vous aurez vos propres mots à écriturer. djinncompagnie@gmail.com +33 7 68 83 59 97 https://www.facebook.com/djinncompagnie Atelier DJINNS 1 rue d’Audiffret Dieulefit

