Balade contée du printemps Hauterive, 26 mars 2022, Hauterive.

Balade contée du printemps Hauterive

2022-03-26 – 2022-03-26

Hauterive Orne Hauterive

Les saisons, les plantes et les animaux sont de tous temps les sujets d’histoires et de contes. Venez rêver le temps d’une balade en nature et dans l’imagination, guidés par Anne Vandenberghe, de « Bourrache et coquelicot », et avec l’association Art et Culture de Hauterive. Balade découverte 3-5 km.

Les saisons, les plantes et les animaux sont de tous temps les sujets d’histoires et de contes. Venez rêver le temps d’une balade en nature et dans l’imagination, guidés par Anne Vandenberghe, de « Bourrache et coquelicot », et avec l’association Art…

Les saisons, les plantes et les animaux sont de tous temps les sujets d’histoires et de contes. Venez rêver le temps d’une balade en nature et dans l’imagination, guidés par Anne Vandenberghe, de « Bourrache et coquelicot », et avec l’association Art et Culture de Hauterive. Balade découverte 3-5 km.

Hauterive

dernière mise à jour : 2022-02-02 par