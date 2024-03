BALADE CONTÉE DOMAINE LUPIA Sérignan, dimanche 12 mai 2024.

BALADE CONTÉE DOMAINE LUPIA Sérignan Hérault

Venez vivre, avec le Domaine Lupia et la conteuse Mathilde de Lapeyre, une expérience immersive où le charme des histoires se mêlera harmonieusement à la découverte de la flore et de l’environnement et éveillera vos sens, votre curiosité et votre imaginaire. Cette balade contée entrelacera anecdotes, contes et connaissances botaniques avec les plantes que vous croiserez sur votre chemin.

Minimum 20 participants. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 10:00:00

fin : 2024-05-12 12:30:00

1 chemin rural N°27

Route de Vendres

Sérignan 34410 Hérault Occitanie

