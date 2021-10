Balade contée d’Halloween Grâces, 23 octobre 2021, Grâces.

Balade contée d’Halloween 2021-10-23 15:30:00 – 2021-10-23 19:00:00

Grâces Côtes d’Armor Grâces

Déguisez-vous et participez en famille à notre Balade Contée d’Halloween en pleine nature (balade de 30 à 40 minutes, plusieurs départs de l’ancienne salle des fêtes). Sur place, goûter avec vente de boissons, gâteaux et crêpes et atelier citrouilles. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

+33 6 62 30 46 12

Déguisez-vous et participez en famille à notre Balade Contée d’Halloween en pleine nature (balade de 30 à 40 minutes, plusieurs départs de l’ancienne salle des fêtes). Sur place, goûter avec vente de boissons, gâteaux et crêpes et atelier citrouilles. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

dernière mise à jour : 2021-10-16 par