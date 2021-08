Balade contée des Plomarc’h Douarnenez, 8 septembre 2021, Douarnenez.

Balade contée des Plomarc’h 2021-09-08 15:00:00 – 2021-09-08 Plomarc’h Aire de jeux des Plomarc’h

Douarnenez Finistère

Le Pays de Douarnenez est un pays de légendes. La Baie de Douarnenez inspire les conteurs. Et si ces contes et légendes étaient bien plus que des histoires… Laissez-vous emporter dans un autre monde où la ville d’Ys n’était pas encore engloutie, et où les korrigans dansaient les nuits de pleine lune…

