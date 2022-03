Balade contée des petits Tréhorenteuc, 22 avril 2022, Tréhorenteuc.

LindyLou et Julie vous emmènent dans le fabuleux Val sans retour. Elles vous content avec plaisir de belles histoires pour faire rêver les petits et même les grands. Nos jeunes visiteurs pourront faire vagabonder leur imagination à travers des histoires de preux chevaliers, des aventures du petit peuple de la forêt, pour un moment de magie korriganesque !

Lindylou des bois et Julie sont membres de la Confrérie des guides-conteurs de Brocéliande.

Accessibilité: Balade spéciale pour les enfants de 4 à 10 ans accompagnés de leurs parents.

Infos pratiques : 1h30 – 2km / rendez-vous à 10h15, départ 10h30 du parking du Val sans retour P1, à Tréhorenteuc.

Attention : cette balade requiert un minimum de participants (8 pers.). Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant, la balade est annulée. Vous serez prévenus au plus tard la veille à 11h. Un report ou un remboursement vous sera proposé.

-> Les chiens en laisse sont autorisés.

-> La forêt est fragile : ne rien prélever, ne rien ajouter aux milieux naturels (empilement de pierre, cueillette, déchets et feu interdit).

– L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier voire annuler la sortie selon la météo du jour (vigilance orange Météo France par ex) ou tout autre événement exceptionnel.

– Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables (se reporter aux conditions générales de vente délivrées avec votre billet)

– Inscription sur place possible sous réserve de places disponibles.

– Renseignements : 02 97 22 36 43 ou contact@broceliande-vacances.com

