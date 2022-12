BALADE CONTÉE DE NOËL – TOUL Toul Toul MT TERRES TOULOISES Toul Catégories d’évènement: 54205

BALADE CONTÉE DE NOËL – TOUL
1 Place Charles de Gaulle Toul 54205

2022-12-22 15:00:00 – 2022-12-22 15:45:00

54205 Toul Notre conteuse Catherine Vernier vous propose de plonger dans la magie de Noël en participant à notre balade contée !

Contes et chants de Noël pour toute la famille seront récités le long d’un parcours théatralisé, entre le Jardin de l’Hôtel de Ville et la Cahtédrale Saint-Etienne de Toul.

Venez donc participer en famille ! En cas de mauvais temps, l’animation se déroulera entièrement dans la Cathédrale Saint-Etienne.

Moins d’une dizaine de contes et chansons pour une durée de 45min environ.

Attention à s’habiller chaudement, animation extérieure/intérieure accueil@tourisme-terrestouloises.com +33 3 83 64 90 60 https://tourisme-terrestouloises.com/ Toul

