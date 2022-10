Balade contée de la Samhain

2022-10-26 – 2022-10-26 A travers les ruelles étroites et silencieuses du centre historique, Landerneau nous accueille…

Bientôt la saison claire laissera place à la sombre, le Mystère remplacera la Lumière…

Mais, pour l’instant tout un monde de « l’Entre Deux » nous attend et nous livre ses secrets,

de nouvelles légendes nous chuchotent comment approcher tous ces personnages inquiétants qui dansent aux carrefours des venelles ou des chemins en cette période du Nouvel An Celtique appelé « Samhain » ! Découverte du centre historique de la citée. Départ devant l’OT de Landerneau à 20h30 Vous pouvez venir costumés et/ou apporter un lampion. isabelle.de-col-richard@wanadoo.fr dernière mise à jour : 2022-10-18 par

