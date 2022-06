Balade contée de La Petite Pierre, 11 août 2022, .

Balade contée de La Petite Pierre



2022-08-11 13:30:00 – 2022-08-11

Visite découverte de La Petite Pierre accompagné de Georges Gerlinger (Greeter de l’Office du Tourisme), de son histoire, puis au détour des ruelles et des chemins au pied des fortifications, rencontres probables avec des contes et légendes d’ici et d’Alsace.

Rendez-vous devant l’Office du Tourisme de Hanau-La Petite Pierre à 13h20.

Difficulté : facile/ Distance : 2km/ Durée 1h30.

Possibilité de rejoindre le concert d’OKA au Jardin des Païens à 15h.

