Balade contée de la Fontaine St-Jacques à la chapelle de Suzan Saint-Yaguen, 7 mai 2022, Saint-Yaguen.

Balade contée de la Fontaine St-Jacques à la chapelle de Suzan Route d’Ygos Fontaine St Jacques Saint-Yaguen

2022-05-07 – 2022-05-07 Route d’Ygos Fontaine St Jacques

Saint-Yaguen 40400 Saint-Yaguen

EUR 2 Pour le retour des beaux jours, on vous fait découvrir ou redécouvrir le patrimoine local.

Le Samedi 7 Mai, laissez vous emporter par les contes et légendes de deux artistes locales : Marie DE LOGIVIÉRE et Mary-Luce PLA.

Avec elles, vous traverserez les portes du réel et voyagerez dans l’imaginaire à travers une marche d’environ 5km entre la fontaine St Jacques à St-Yaguen et La chapelle de Suzan à Ousse-Suzan.

L’occasion pour vous de vous balader entre amis ou en famille, avec vos enfants ou petits enfants, de découvrir des sites peu communs du patrimoine local, tout en voyageant dans le monde magique de nos deux conteuses.

Rendez-vous à la fontaine St-Jacques, bordant la route d’Ygos à St-Yaguen.

Un moment de convivialité vous sera proposé à la fin de la balade.

Pour le retour des beaux jours, on vous fait découvrir ou redécouvrir le patrimoine local.

Le Samedi 7 Mai, laissez vous emporter par les contes et légendes de deux artistes locales : Marie DE LOGIVIÉRE et Mary-Luce PLA.

Avec elles, vous traverserez les portes du réel et voyagerez dans l’imaginaire à travers une marche d’environ 5km entre la fontaine St Jacques à St-Yaguen et La chapelle de Suzan à Ousse-Suzan.

L’occasion pour vous de vous balader entre amis ou en famille, avec vos enfants ou petits enfants, de découvrir des sites peu communs du patrimoine local, tout en voyageant dans le monde magique de nos deux conteuses.

Rendez-vous à la fontaine St-Jacques, bordant la route d’Ygos à St-Yaguen.

Un moment de convivialité vous sera proposé à la fin de la balade.

+33 5 58 73 39 98

Pour le retour des beaux jours, on vous fait découvrir ou redécouvrir le patrimoine local.

Le Samedi 7 Mai, laissez vous emporter par les contes et légendes de deux artistes locales : Marie DE LOGIVIÉRE et Mary-Luce PLA.

Avec elles, vous traverserez les portes du réel et voyagerez dans l’imaginaire à travers une marche d’environ 5km entre la fontaine St Jacques à St-Yaguen et La chapelle de Suzan à Ousse-Suzan.

L’occasion pour vous de vous balader entre amis ou en famille, avec vos enfants ou petits enfants, de découvrir des sites peu communs du patrimoine local, tout en voyageant dans le monde magique de nos deux conteuses.

Rendez-vous à la fontaine St-Jacques, bordant la route d’Ygos à St-Yaguen.

Un moment de convivialité vous sera proposé à la fin de la balade.

ONVQF

Route d’Ygos Fontaine St Jacques Saint-Yaguen

dernière mise à jour : 2022-04-07 par