Partez découvrir les trois buttes de la région de Précy pour une balade contée en plein air afin de profiter d'un bel après-midi en famille. Paysages d'exceptions et légendes sont au rendez-vous ! Vous pourrez peut-être apercevoir l'antre de la sorcière locale : la Beuffenie . Prévoir des chaussures adaptées.

+33 3 80 64 40 97

