Balade contée d’Aurélie Troyes, samedi 11 mai 2024.

Découvrez le récit de Jeanne d’Arc qui traversa les rues de notre cité chargée d’histoire. Explorez le mystère des symboles solaires et lunaires ornant les toits du musée de Vauluisant, témoins d’une époque révolue. Plongez dans les savoirs ancestraux préservés dans la Maison de l’Outil, héritage précieux des artisans d’autrefois. Enfin, laissez-vous transporter par la vie légendaire de Saint Loup et son incroyable rencontre avec un dragon.



Cette visite promet des récits ensorcelants et des découvertes inoubliables au cœur de Troyes, où chaque coin de rue révèle un nouveau chapitre de son passé fascinant.



Au terme de cette visite contée, vous aurez exploré les ruelles de Troyes à travers cinq histoires captivantes et quelques anecdotes originales, chacune révélant un fragment du riche patrimoine et des mystères qui habitent cette ville enchanteresse.



Réservation conseillée (nombre de places limité) 8 8 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 15:00:00

fin : 2024-05-11

Troyes La Champagne Tourisme

Troyes 10000 Aube Grand Est

