[Balade contée] Dans les rues de Dieppe Dieppe, 12 juillet 2022, Dieppe.

[Balade contée] Dans les rues de Dieppe

Rendez-vous au Square Louise Michel Dieppe Seine-Maritime

2022-07-12 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-12

Dieppe

Seine-Maritime

Héléne Bracq et Jeane Herrington, conteuses, vous invitent à une Balade Contée pour vous faire

découvrir le Quartier Médiéval du Bout du Quai de Dieppe. Elles vous raconteront des contes et des

légendes inspirés par les lieux.

Retour au Domaine des Roches en bus ou à pied. Balade et goûter sur inscription

dernière mise à jour : 2022-06-21 par