BALADE CONTÉE DANS LES MARAIS Saint-Étienne-de-Montluc Saint-Étienne-de-Montluc Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

saint etienne de montluc

BALADE CONTÉE DANS LES MARAIS Saint-Étienne-de-Montluc, 3 août 2022, Saint-Étienne-de-Montluc. BALADE CONTÉE DANS LES MARAIS

Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique

2022-08-03 – 2022-08-03 Saint-Étienne-de-Montluc

Loire-Atlantique Saint-Étienne-de-Montluc Au cœur des marais estuariens, entre balade et pauses contées ou racontées, vous découvrirez la biodiversité de ces zones humides, l’histoire de ce réseau hydraulique, mais aussi, celles de ces animaux vivant là et des lutins veillant sur ces lieux Découvrez l’estuaire au travers de contes et histoires Au cœur des marais estuariens, entre balade et pauses contées ou racontées, vous découvrirez la biodiversité de ces zones humides, l’histoire de ce réseau hydraulique, mais aussi, celles de ces animaux vivant là et des lutins veillant sur ces lieux Saint-Étienne-de-Montluc

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, saint etienne de montluc Autres Lieu Saint-Étienne-de-Montluc Adresse Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique Ville Saint-Étienne-de-Montluc lieuville Saint-Étienne-de-Montluc Departement Loire-Atlantique

BALADE CONTÉE DANS LES MARAIS Saint-Étienne-de-Montluc 2022-08-03 was last modified: by BALADE CONTÉE DANS LES MARAIS Saint-Étienne-de-Montluc Saint-Étienne-de-Montluc 3 août 2022 Saint-Étienne-de-Montluc, Loire-Atlantique

Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique