Brélès Finistère Brélès Au cours d’une balade dans le parc arboré, Florence Le Dreff, conteuse, vous emmène dans un monde naturel merveilleux.

Tout public, à partir de 6 ans.

contact@kergroadez.fr https://kv2.kergroadez.fr/

