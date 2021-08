Crémieu Bibliothèque de crémieu Crémieu, Isère Balade contée dans la ville Bibliothèque de crémieu Crémieu Catégories d’évènement: Crémieu

Balade contée dans la ville

Bibliothèque de crémieu, le samedi 18 septembre à 20:00

Une balade contée avec Sandrine Stablo : poésie et émerveillement au cœur de la cité crémolane.

Sur inscription. Lieu de rendez-vous et lieu de retour de la balade contée dans la ville : la bibliothèque de Crémieu.

Une balade avec la conteuse Sandrine Stablo. Bibliothèque de crémieu Rue de la Loi, Crémieu, Auvergne-Rhône-Alpes, Isère, 38460 Crémieu Isère

2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T22:00:00

