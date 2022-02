Balade contée dans la Vallée des Traouïéro Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec Côtes d’Armor Vivez une expérience typiquement Bretonne, une plongée dans les contes et légendes au cœur de la Vallée des Traouïéro. Suivez votre conteur Yann Quéré, à travers les chemins boisés et les rochers de granit… Paysages fascinants pour une balade enchantée.

Départ à 20h (durée : 2h à 2h30). Prévoir des chaussures de marche.

