Balade contée dans la Vallée des Traouïéro, 26 septembre 2022, .

Balade contée dans la Vallée des Traouïéro

2022-09-26 – 2022-09-26

Vivez une expérience typiquement Bretonne, une plongée dans les contes et légendes au cœur de la Vallée des Traouïéro. Suivez votre conteur Yann Quéré, à travers les chemins boisés et les rochers de granit… Paysages fascinants pour une balade enchantée.

Départ 20h (durée : 2h à 2h30). Prévoir des chaussures de marche.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Perros-Guirec (Pas de réservation par téléphone).

Billet non échangeable non remboursable.

dernière mise à jour : 2022-02-10 par