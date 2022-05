Balade contée crépusculaire avec Lomig Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Plougasnou

Balade contée crépusculaire avec Lomig Plougasnou, 21 juillet 2022, Plougasnou. Balade contée crépusculaire avec Lomig Rue de Karreg an Ty RDV Parking face au camping municipal Plougasnou

2022-07-21 – 2022-07-21 Rue de Karreg an Ty RDV Parking face au camping municipal

Plougasnou Finistère Découvrez la Pointe de Primel au crépuscule avec le conteur Lomig Ar Braz. Au cours d’une balade entre terre et mer, venez découvrir en famille, le sentier des douaniers comme vous ne l’avez jamais vu. Venez écouter les légendes et récits merveilleux comme vous n’en avez jamais entendu. – Tarif : 7 euros / Gratuit pour les enfants de 10 ans et moins.

– Réservation conseillée, auprès de l’office de tourisme de Plougasnou ou sur la billetterie en ligne.

– Prévoir des bonnes chaussures, un vêtement chaud, une tasse (qui ne craint pas) par personne et une lampe de poche.

– Durée : 2h30 / Parcours : 1,5 km à 2 km plougasnou@tourisme-morlaix.bzh +33 2 98 67 35 46 http://www.baiedemorlaix.bzh/fr/billetterie/balade-contee-crepuscule-plougasnou Découvrez la Pointe de Primel au crépuscule avec le conteur Lomig Ar Braz. Au cours d’une balade entre terre et mer, venez découvrir en famille, le sentier des douaniers comme vous ne l’avez jamais vu. Venez écouter les légendes et récits merveilleux comme vous n’en avez jamais entendu. – Tarif : 7 euros / Gratuit pour les enfants de 10 ans et moins.

– Réservation conseillée, auprès de l’office de tourisme de Plougasnou ou sur la billetterie en ligne.

– Prévoir des bonnes chaussures, un vêtement chaud, une tasse (qui ne craint pas) par personne et une lampe de poche.

– Durée : 2h30 / Parcours : 1,5 km à 2 km Rue de Karreg an Ty RDV Parking face au camping municipal Plougasnou

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plougasnou Autres Lieu Plougasnou Adresse Rue de Karreg an Ty RDV Parking face au camping municipal Ville Plougasnou lieuville Rue de Karreg an Ty RDV Parking face au camping municipal Plougasnou Departement Finistère

Plougasnou Plougasnou Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plougasnou/

Balade contée crépusculaire avec Lomig Plougasnou 2022-07-21 was last modified: by Balade contée crépusculaire avec Lomig Plougasnou Plougasnou 21 juillet 2022 finistère Plougasnou

Plougasnou Finistère