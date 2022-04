Balade contée “Côte Sauvage, sur la piste des Korrigans” Saint-Pierre-Quiberon, 22 avril 2022, Saint-Pierre-Quiberon.

Balade contée “Côte Sauvage, sur la piste des Korrigans” Route du Fozo Mémorial de Guernic, à côté du parking du Fozo Saint-Pierre-Quiberon

2022-04-22

Saint-Pierre-Quiberon Morbihan Saint-Pierre-Quiberon

12 10h. Durée 2h30 à 3h. Balade d’environ 4 km ponctuée d’histoires et de légendes de la côte et d’ailleurs. Laissez-vous rêver au fils des cartes et de vos pas ! À partir de 6 ans. Prévoir chaussures adaptées aà la marche sur les sentiers. Vêtements adaptés en fonction de la météorologie. Nombres de places limité. Inscriptions dans les offices de tourisme Baie de Quiberon la Sublime.

