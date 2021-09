Balade Contée Cormery, 2 octobre 2021, Cormery.

Balade Contée 2021-10-02 17:30:00 – 2021-10-02 19:00:00

Cormery Indre-et-Loire Cormery

Animation organisée par la bibliothèque municipale de Cormery avec la participation de la commune de Cormery et de la Bibliothèque Départementale de Loches.

Rendez vous au pied de la tour Saint Paul pour une balade contée par Laure Mandraud et Yannick Nedelec, à travers les rues du village et site de l’abbaye.

Entrée Libre.

christine.dupuy@cormery.fr +33 6 42 84 61 41

