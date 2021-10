Paimpont Paimpont Ille-et-Vilaine, Paimpont Balade contée : Citrouille et Compagnie Paimpont Paimpont Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Paimpont

Balade contée : Citrouille et Compagnie Paimpont, 24 octobre 2021, Paimpont. Balade contée : Citrouille et Compagnie Paimpont

2021-10-24 – 2021-10-24

Paimpont Ille-et-Vilaine Balade contée nocturne pour les grandes et les petites oreilles. A l’heure où les korrigans et les sorcières sortent de leurs tanières, quand les citrouilles brillent dans la nuit et que les animaux s’affairent sans bruit, il est temps pour les petits aventuriers de chausser leurs souliers et de marcher à pas de loup sur les sentiers enchantés. Venez si vous l’osez, écouter les secrets de la forêt ! Tout public – Chemin accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes Tarif plein : 14 € – Tarif réduit : 12 € ( – 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’AAH, sur présentation d’un justificatif ) Groupe limité, réservation obligatoire Tel : 06 72 81 03 19 Mail : medelkat@yahoo.fr Balade contée nocturne pour les grandes et les petites oreilles. A l’heure où les korrigans et les sorcières sortent de leurs tanières, quand les citrouilles brillent dans la nuit et que les animaux s’affairent sans bruit, il est temps pour les petits aventuriers de chausser leurs souliers et de marcher à pas de loup sur les sentiers enchantés. Venez si vous l’osez, écouter les secrets de la forêt ! Tout public – Chemin accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes Tarif plein : 14 € – Tarif réduit : 12 € ( – 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’AAH, sur présentation d’un justificatif ) Groupe limité, réservation obligatoire Tel : 06 72 81 03 19 Mail : medelkat@yahoo.fr Paimpont

dernière mise à jour : 2021-10-14 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Paimpont Autres Lieu Paimpont Adresse Ville Paimpont lieuville Paimpont