C’est dans le parc du château que la bibliothèque municipale vous invite à une balade animée par l’association Antirouille. Guidés par les conteuses et les conteurs, prenez le temps de profiter durant deux heures de ce cadre calme et apaisant. Leurs pas vous emmèneront sur des sentiers chargés d’histoire, leurs récits sur des chemins imaginaires et enchanteurs. Au gré de cette balade, vous pourrez pleinement apprécier la diversité des espaces naturels des lieux et la richesse du répertoire de vos guides. Ce rendez-vous du samedi 18 septembre, a pour thème les jours de fêtes, en lien avec l’exposition photographie au château de Flamanville. L’animation est accessible à tous dès 7 ans, les jeunes enfants devant être accompagnés d’un adulte.

Pass Sanitaire demandé, départ à 15h00 devant l’entrée principale du parc du château.

Emerveillement le temps d’une balade dans le magnifique parc du Château, en écoutant des contes de notre patrimoine culturel. Château de Flamanville 1 rue du Château, 50340 Flamanville Flamanville Manche

