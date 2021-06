Balade contée Chapelle-Royale, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Chapelle-Royale.

Balade contée 2021-07-24 18:00:00 – 2021-07-24 20:00:00

Chapelle-Royale Eure-et-Loir Chapelle-Royale

Mêlant conte, musique, théâtre et chanson, une épopée musicoContoThéâtrale proposée par le Couac, nous transportera dans son univers drôle et décalé.

Six personnages un peu loufoques débarquent, à la recherche d’un lampadaire nous entraînent dans leur quête ! Suivons-les !

Création : Théâtre En herbe // Les Têtes de Piafs// Noémie Sanson

Avec: Elise Lemoine, Elodie Denis, Clément Heslière, Garance Duartre, Alain Marquiset et Noémie Sanson

1H15, tout public.

+33 6 42 35 83 92

café la récré

