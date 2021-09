Chalou-Moulineux Chalou-Moulineux Chalou-Moulineux, Essonne Balade contée Chalou-Moulineux Chalou-Moulineux Catégories d’évènement: Chalou-Moulineux

Essonne

Balade contée Chalou-Moulineux, 18 septembre 2021, Chalou-Moulineux. Balade contée

Chalou-Moulineux, le samedi 18 septembre à 15:00

Par la Cie La Cour des Contes Tout comme les cités merveilleuses, il arrive que les histoires se perdent dans les méandres du temps. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les conteurs de la compagnie la Cour des Contes vous entraînent à la découverte quelques-uns de ces trésors enfouis de l’imaginaire de la commune de Chalou-Moulineux. Rendez-vous devant l’Eglise. Tout public, dès 7 ans Balade contée avec la Cour des Contes Chalou-Moulineux Chalou-Moulineux Chalou-Moulineux Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Chalou-Moulineux, Essonne Autres Lieu Chalou-Moulineux Adresse Chalou-Moulineux Ville Chalou-Moulineux lieuville Chalou-Moulineux Chalou-Moulineux