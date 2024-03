Balade contée Centre du Patrimoine Arménien Valence, dimanche 2 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:30:00+02:00

(Re)découvrez les espaces intérieurs et extérieurs du Cpa à travers une déambulation contée d’ici et d’ailleurs. Le dudukiste Chris Bégot accompagnera la balade de sonorités arméniennes. Terminez la visite dans le patio végétalisé, autour d’un thé à la menthe et d’un goûter de spécialités orientales !

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis-Gallet 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 80 13 00 http://www.le-cpa.com https://www.facebook.com/Le.Cpa.Valence;https://www.instagram.com/centredupatrimoinearmenien/?hl=fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 80 13 00 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@le-cpa.com »}] Créé en 2005 au cœur du quartier historique de Valence, le Centre du patrimoine arménien (Le Cpa) est une institution culturelle unique en Europe dédiée à l’histoire des peuples et des cultures.

Lieu d’échanges et de découvertes ouvert sur le monde, il propose tout au long de l’année une programmation culturelle citoyenne. Avec plus de 400 m2, son parcours d’exposition permanent s’attache particulièrement aux destins des Arméniens venus de l’ancien Empire ottoman. À partir du témoignage de l’histoire de la diaspora arménienne jusqu’à nos jours, Le Cpa explore plus largement les questions relatives aux peuples et à l’identité, à l’exil, aux conflits ainsi qu’à leur mémoire. Véritable lieu de ressource pour la recherche et la transmission des connaissances sur les migrations, il invite le public à s’interroger sur ces problématiques et à poser un autre regard sur le monde contemporain et ses enjeux.

Outre l’exposition permanente, les saisons culturelles du Cpa proposent plusieurs expositions temporaires par an. La photographie contemporaine occupe une place privilégiée dans la programmation, mais des expositions historiques et archivistiques sont également régulièrement présentées. Elles sont l’occasion d’élargir les thématiques du lieu et de couvrir des sujets variés à la portée universelle.

Tout au long de l’année, Le Cpa propose de nombreux rendez-vous : visites, conférences, concerts, spectacles, ateliers créatifs, etc. Il est doté d’un auditorium et d’une salle pédagogique lui permettant de proposer des formats d’animation variés et adaptés à tous les publics. Le Cpa se situe à seulement 10 min à pied de la gare du centre-ville. Il est possible de venir rapidement des deux plus proches métropoles :

• 1h15 de Lyon (accès autoroute et gare)

• 1h30 de Grenoble (accès autoroute et gare)

Venir au Cpa en transport en commun ? C’est possible !

• Depuis l’arrêt PÔLE BUS (Lignes CITEA / Service Libélo) : 2 min à pied

• Depuis la gare de VALENCE VILLE : 4 min (Lignes CITEA C1, 09, 10 / Service Libélo) OU 6 min à pied

• Depuis la gare de VALENCE TGV : 30 min (Lignes CITEA IC, 14 / Navette TER K021)

• Un parking vélo est à votre disposition sur le square situé en face du Cpa.

Pour les personnes munies d’une carte de stationnement pour handicapé, il est possible de se garer devant le palais de justice (places payantes), situé à quelques minutes à pied du Cpa.

Les espaces du Cpa sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite.

