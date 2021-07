Balade contée : ça va la terre ? Bourbach-le-Bas, 20 août 2021-20 août 2021, Bourbach-le-Bas.

Balade contée : ça va la terre ? 2021-08-20 17:00:00 – 2021-08-20

Bourbach-le-Bas Haut-Rhin Bourbach-le-Bas

Un voyage sur la terre, dans la forêt et jusqu’au ciel ! Savez-vous qu’au début des temps le ciel était tout près de la terre ? Et qu’on pouvait en craquer un morceau et le manger ? Le ciel, un cuisinier étoilé…Des contes qui parlent des êtres humains et de la nature, de respect… mais aussi de ruse, de gourmandise et de joie de vivre !

