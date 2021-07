Carrières-sous-Poissy Parc du Peuple de l'herbe Carrières-sous-Poissy, Yvelines Balade contée bébé – Parc du Peuple de l’herbe Parc du Peuple de l’herbe Carrières-sous-Poissy Catégories d’évènement: Carrières-sous-Poissy

Parc du Peuple de l’herbe, le dimanche 19 septembre à 15:00

15h – 15h45 : Comptines, jeux, yoga nature, surprises, les tout-petits s’éveillent à travers une mini balade sensorielle dans le Parc

Sur inscription

Balade contée bébé et balade contée nature Parc du Peuple de l’herbe 718 avenue du Docteur Marcel Touboul 78955 Carrières-sous-Poissy Carrières-sous-Poissy Yvelines

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

