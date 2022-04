Balade contée Beaucens Beaucens Catégories d’évènement: Beaucens

Hautes-Pyrénées

Balade contée Beaucens, 8 mai 2022, Beaucens. Balade contée Parc de loisirs du Hautacam HAUTACAM Beaucens

2022-05-08 16:30:00 16:30:00 – 2022-05-08 20:00:00 20:00:00 Parc de loisirs du Hautacam HAUTACAM

Beaucens Hautes-Pyrénées Venez découvrir la balade contée sur la station du Hautacam. En route vers le lac d’Isaby, où vous vous arrêterez pour parler des étoiles, de la lune, des contes locaux pour ensuite observez le coucher du soleil jusqu’au belvédère de la nuit. Parc de loisirs du Hautacam HAUTACAM Beaucens

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Beaucens, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Beaucens Adresse Parc de loisirs du Hautacam HAUTACAM Ville Beaucens lieuville Parc de loisirs du Hautacam HAUTACAM Beaucens Departement Hautes-Pyrénées

Beaucens Beaucens Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaucens/

Balade contée Beaucens 2022-05-08 was last modified: by Balade contée Beaucens Beaucens 8 mai 2022 Beaucens Hautes-Pyrénées

Beaucens Hautes-Pyrénées