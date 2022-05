Balade contée avec Stephanie Lafitte et Pêche33

2022-08-17 – 2022-08-17 EUR 5 Accompagnés d'un naturaliste de la Fédération de Pêche et Protection du Milieu Aquatique, partons pour une balade d'observation de la faune et la flore aquatique ponctuée par l'intervention d'une conteuse, Stéphanie Lafitte. Elle propose un bouquet de mots, cueilli au fil d'une promenade : des histoires peuplées de chants d'oiseaux, des contes qui poussent sur les arbres et de belles rencontres que nous ferons en chemin, tout autour du lac, des contes -poissons, tout éclaboussés de vert ! Enfant à partir de 7 ans

