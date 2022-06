Balade Contée avec Op’là Argent-sur-Sauldre Argent-sur-Sauldre Catégories d’évènement: Argent-sur-Sauldre

Cher

Balade Contée avec Op'là

La Marine Argent-sur-Sauldre Cher

2022-07-06 17:00:00 – 2022-08-31 19:00:00

5.5 EUR Balade suivie d'une dégustation de produits régionaux Rendez-vous devant La Marine. Réservation conseillée. Plongez dans l'imaginaire des contes en Berry et Sologne accompagnée de Op'là, adorable chienne d'attelage.

Argent-sur-Sauldre

