Balade contée avec Matao Rollo Sérent, 24 août 2022, Sérent.

Balade contée avec Matao Rollo

Étang de Sérent rue du 3août 1944 Sérent Morbihan rue du 3août 1944 Étang de Sérent

2022-08-24 16:15:00 – 2022-08-24

rue du 3août 1944 Étang de Sérent

Sérent

Morbihan

Imaginez ! Vous êtes sur la route de Lizio. Soudain vous voyez une pancarte « Sérent par la route touristique ». Vous décidez sur un coup de tête de prendre cette route. Imaginez. Vous roulez. Une fois arrivé à Tromeur, la route disparaît! Imaginez, qu’on vous dit! Alors vous décidez de faire demi-tour. Mais le GPS vous dit « Surtout ne vous retournez pas sinon vous vous emmorfozerez en roche! » Pas banal comme affaire, hein?! Et là, surprise, y’a Mata Rollo qui apparait et vous dit « Suivez-moi! » Nom de nom! C’est la voix du GPS! Alors vous descendez de la voiture et vous vous laissez guider par le conteur sur les chemins sans trop savoir où vous allez. Une sorte d’itinéraire bis du merveilleux!

Rendez-vous à 16h15 à l’étang de Sérent, rue du 3 août 1944.

Gratuit – Sur inscription.

Imaginez ! Vous êtes sur la route de Lizio. Soudain vous voyez une pancarte « Sérent par la route touristique ». Vous décidez sur un coup de tête de prendre cette route. Imaginez. Vous roulez. Une fois arrivé à Tromeur, la route disparaît! Imaginez, qu’on vous dit! Alors vous décidez de faire demi-tour. Mais le GPS vous dit « Surtout ne vous retournez pas sinon vous vous emmorfozerez en roche! » Pas banal comme affaire, hein?! Et là, surprise, y’a Mata Rollo qui apparait et vous dit « Suivez-moi! » Nom de nom! C’est la voix du GPS! Alors vous descendez de la voiture et vous vous laissez guider par le conteur sur les chemins sans trop savoir où vous allez. Une sorte d’itinéraire bis du merveilleux!

Rendez-vous à 16h15 à l’étang de Sérent, rue du 3 août 1944.

Gratuit – Sur inscription.

rue du 3août 1944 Étang de Sérent Sérent

dernière mise à jour : 2022-06-25 par