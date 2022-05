Balade contée avec l’artiste Charlotte Gillot Bibliothèque de Porchefontaine Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Dans le cadre du Mai papillon 2022.

Sur inscription

Partez pour une balade contée d’une heure au départ du square de la maison de quartier de Porchefontaine et participez à un atelier de 45 minutes sur le thème de la nature et des éléments. Dès 4 ans. Bibliothèque de Porchefontaine 86 rue Yves le Coz 78000 Versailles Versailles Porchefontaine Yvelines

2022-05-18T15:00:00 2022-05-18T16:30:00

