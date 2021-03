Ploéven Ploéven Finistère, Ploéven Balade contée avec Isabelle De Col-Richard Ploéven Catégories d’évènement: Finistère

Ploéven

Balade contée avec Isabelle De Col-Richard, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Ploéven. Balade contée avec Isabelle De Col-Richard 2021-07-20 20:30:00 – 2021-07-20

Ploéven Finistère Ploéven Bien à l’abri d’un écrin de verdure et tout près d’une vieille chapelle s’ouvre un sentier magique et secret…. Une invitation au voyage à travers des légendes venues d’un autre âge, à la rencontre du mystérieux Petit Peuple… isabelle.de-col-richard@wanadoo.fr +33 2 98 81 27 37 http://isabelle-decolrichard-conteuse.net/ Bien à l’abri d’un écrin de verdure et tout près d’une vieille chapelle s’ouvre un sentier magique et secret…. Une invitation au voyage à travers des légendes venues d’un autre âge, à la rencontre du mystérieux Petit Peuple…

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Ploéven Autres Lieu Ploéven Adresse Ville Ploéven