2022-10-26 – 2022-10-26

Ille-et-Vilaine Une balade à à l’occasion de laquelle j’ouvrirai gland la buche, même si ça vous chêne, pour évoquer à quel point la forêt figure un hêtre merveilleux qui s’écorce de préserver le fragile équilibre qui porte la vie.

Un instant, quelques heures, à oublier le bouleau et tenir le bambou afin de demeurer toujours cyprès du but : faire bourgeonner votre imaginaire et votre considération de cette nature vivante et précieuse. Sapinrlipopette ! N’attendez pas une saule seconde et réservez pour cette balade enjôleuse… épicéa se peuplier de rire ! Conditions : – De 14h à 17h.

– Participation libre et consciente ;

– Balade susceptible d’être annulée en deçà de 8 participants ou en cas d’intempéries ;

– Le terrain n’est pas adapté aux poussettes. Pour les plus jeunes, pensez au porte-bébé ;

– Nos amis les bêtes ne sont pas accueillies sur cette balade ;

– Réservation sur https://lesconteserrants.bzh/agenda/, par mail à contact@lesconteserrants.bzh ou téléphone / SMS au 07 49 09 10 11. Lieu-dit Lequinais Domaine des Hayes Maxent

