Gétigné Loire-Atlantique Gétigné Histoires en balade pour oreilles en torsade,

ponctuées de chansons pour assouplir les

articulations et saupoudrées de proverbes pour

devenir de grands sages en herbe. Marcher, respirer,

écouter, s’émerveiller, prendre le temps de s’aérer en

écoutant des contes et histoires issues du patrimoine

Balade contée proposée par Débora Di Gilio. A partir de 6 ans, sur inscription bibliothequedeschanges@getigne.fr +33 2 40 36 13 96

ponctuées de chansons pour assouplir les

articulations et saupoudrées de proverbes pour

devenir de grands sages en herbe. Marcher, respirer,

écouter, s’émerveiller, prendre le temps de s’aérer en

écoutant des contes et histoires issues du patrimoine

italien, voilà ce que propose Debora Gétigné

