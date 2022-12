Balade contée Aux portes de l’Autre Monde Paimpont Paimpont Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine La Fontaine de Barenton, balade contée Aux portes de l’Autre Monde Mercredi 21 décembre et mercredi 28 décembre de 14h à 16h Pour découvrir Barenton, il faut oser s’aventurer au coeur de la forêt. La fontaine merveilleuse, que chantent les poètes depuis le XIIe siècle, ne se dévoile qu’aux esprits aventureux. Au coeur de l’hiver on doit, comme les preux de jadis, partir bien équipé. Petit groupe – Tout public – Pas de poussette, mais porte-bébé ok Tarif plein : 15 € – Tarif réduit : 12 € (- 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’AAH, sur présentation d’un justificatif) Réservation obligatoire

Tèl : 06 72 81 03 19

Mail : medelkat@yahoo.fr medelkat@yahoo.fr +33 6 72 81 03 19 Paimpont

