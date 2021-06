Grand'Combe-Châteleu Fermes a tué - Musée du pays horloger Doubs, Grand'Combe-Châteleu Balade contée autour du musée Fermes a tué – Musée du pays horloger Grand'Combe-Châteleu Catégories d’évènement: Doubs

Au départ du musée, suivez le guide sur un parcours dans les quartiers alentours, à la (re)découverte de certaines fontaines de Grand’Combe-Chateleu. Au fil de la balade appréciez contes et légendes, ou découvrez l’Histoire de ces monuments qui constituent une partie du patrimoine local. Ensuite pour ceux qui le souhaitent, possibilité de partager un bon moment autour d’un repas aux Fermes-Musée. En cas de mauvais temps, visite contée de la Ferme-Musée et repas. Réservation obligatoire avant le samedi 3 juillet 15h. Balade gratuite. Repas : 12€/adulte et 6€/enfant

Lors d’une balade contée dans le quartier du musée partez à la découverte de quelques fontaines du village. Fermes a tué – Musée du pays horloger 5 les Cordiers 25570 Grand’Combe-Châteleu, Doubs Grand’Combe-Châteleu Doubs

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:30:00

