Balade contée autour du Moulin de Trobodec, 26 avril 2023, Guimaëc

2023-04-26

Finistère Guimaëc Venez suivre Alwine qui vous contera des histoires le long d’une balade sur le chemin de Trobodec. Mythes, légendes et nature seront au programme. Pour petits et grands, il n’y a pas de limite d’âge pour s’émerveiller. Point de départ de la balade précisé lors de l’inscription.

Réservation souhaitée et prévoir chaussures de marche et vêtements de pluie selon la météo. cpiemorlaix@gmail.com http://ulamir-cpie.bzh/ Guimaëc

