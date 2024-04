Balade contée Autour de la Table Ronde Néant-sur-Yvel, mardi 6 août 2024.

Bran, Héritier de la Table Ronde, vous attend pour vous faire découvrir les hauts faits et les légendes des chevaliers de la Table Ronde. Entre landes, bois et petit bourg typique de schiste pourpre, découvrez les paysages de Brocéliande et l’imposante sculpture de Michaël Thomazo, nouveau lieu légendaire de Brocéliande.

Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation. Circuit de 5km avec peu de dénivelé. Durée environ 3h30.

Prévoir chaussures de marche, bouteilles d’eau et anti-moustiques. Chiens non acceptés.

En cas de vigilance orange météo ou de restrictions d’accès aux massifs, la balade contée se transforme en séance de contes, vous serez contacté par le Centre Arthurien. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-06 14:00:00

fin : 2024-08-06 17:30:00

Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne

L’événement Balade contée Autour de la Table Ronde Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2024-04-08 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande