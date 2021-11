Le Robert Bibliothèque municipale du Robert Le Robert Balade contée au rythme des mots de l’amour Bibliothèque municipale du Robert Le Robert Catégorie d’évènement: Le Robert

Bibliothèque municipale du Robert, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

**Balade contée…** ——————– ### _…au rythme des mots de l’amour…_ Visite nocturne insolite des quartiers Trou Terre, Cité La Croix et Pointe Lynch, au rythme des contes et des lectures des auteurs, des conteurs et des musiciens de l’Association Martinique Images (AMI). Un habitant de chaque quartier endossera le rôle de guide et fera découvrir une spécificité expliquant son amour pour son quartier. Le parcours sera jalonné de pauses artistiques : slam, lecture, poésie, conte, blague, chant, musique, anecdote sur la vie ou l’histoire du quartier. Les habitants rencontrés seront invités à rejoindre le groupe et à poursuivre la visite. Départ : Collège Paul Symphor Arrivée : Local commun résidentiel Ozanam de Pointe Lynch

Dress code : t-shirt blanc, chaussures de marche. Respect obligatoire des règles sanitaires (masque, distanciation).

Bibliothèque municipale du Robert Rue Vincent Allègre 97231 Le Robert

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T21:00:00

