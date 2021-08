Lac-des-Rouges-Truites Lac-des-Rouges-Truites Jura, Lac-des-Rouges-Truites Balade contée au Lac-des-Rouges-Truites Lac-des-Rouges-Truites Lac-des-Rouges-Truites Catégories d’évènement: Jura

Lac-des-Rouges-Truites Jura Lac-des-Rouges-Truites EUR 10 Au départ du Bugnon, balade contée familiale avec un accompagnateur en moyenne montagne. Ambiance nocturne et féérique garantie !

A partir de 5 ans.

Tarif : 10€/personne.

Réservation et réglement avant la sortie : 03.84.60.20.21

