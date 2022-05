Balade contée au Jardin des Energies Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse Haut-Rhin EUR Au cœur du Jardin des énergies, participez à une visite sous forme d’aventure contée et théâtralisée autour des différents types d’énergies participant au mix énergétique actuel. A partir de 7 ans. +33 3 89 32 48 50 Au cœur du Jardin des énergies, participez à une visite sous forme d’aventure contée et théâtralisée autour des différents types d’énergies participant au mix énergétique actuel. A partir de 7 ans. Mulhouse

