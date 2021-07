Moustier-VentadourMoustier-Ventadour Moustier-Ventadour Moustier-Ventadour Corrèze, Moustier-Ventadour Balade contée au fil de l’eau Moustier-Ventadour Moustier-Ventadour Moustier-VentadourMoustier-Ventadour Catégories d’évènement: Corrèze

Balade contée au fil de l'eau, 31 juillet 2021, 18:00:00 – 2021-07-31

Moustier-Ventadour, Corrèze, 20 Place des anciens combattants Mairie. Balde contée au fil de l'eau "Rivage" par Marie-Odile CALECA

Collectif Oralité Auvergne suivie d’un pique-nique sortie du sac.

Durée :1h30 à 2h00. En cas de mauvais temps, repli à la salle du château Robert (Egletons)

Tarifs : 5€ adulte, gratuit pour les – de 18 ans. Buvette sur place

Renseignements au 05 55 93 04 34 ou accueil@tourisme-egletons.com jlp2219@gmail.com +33 6 41 84 09 32 https://epnature.com/ dernière mise à jour : 2021-04-30 par

