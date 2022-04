Balade contée au cœur du village de Malaucène – Compagnie Les Nomades du Ventoux Malaucène Malaucène Catégories d’évènement: Malaucène

Balade contée au cœur du village de Malaucène – Compagnie Les Nomades du Ventoux
Bureau d'information touristique 3 Place de la Mairie Malaucène

2022-04-19 17:00:00

Malaucène Vaucluse Malaucène EUR Au cœur du village de Malaucène, Chantal vous emmène pour une balade contée à la découverte de la vie du village d’antan, ses fêtes, ses industries au fil de l’eau et sa partie médiévale intra-muros. chantal.bon-gallo@orange.fr Bureau d’information touristique 3 Place de la Mairie Malaucène

