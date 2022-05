Balade contée au château de Trédion Château de Trédion, 15 mai 2022, Trédion.

Balade contée au château de Trédion

Château de Trédion, le dimanche 15 mai à 15:00

**Une balade contée entre patrimoine et légendes de Bretagne, à la découverte du château de Trédion** Un château ou une simple pierre ; une forêt ou juste un arbre ; une fleur ou une brise printanière, les portes d’entrée des contes sont cachées partout au bord du chemin. Alors, le merveilleux en bandoulière, des facéties plein les poches, la poésie à la boutonnière, la simplicité au coin des lèvres, Matao transmet, sculpte et façonne les contes pour les esprits rêveurs qui veulent cheminer plus loin au-delà du réel. Le Château de Trédion construit au 14ème siècle, en contrebas d’une petite colline au cœur de la forêt de Lanvaux était un manoir utilisé comme rendez-vous de chasse par les Ducs de Bretagne. Avec ses airs de château de contes de fées, l’écrin de landes, de forêts et de bruyères qui l’entourent le situe définitivement en Terre de Légendes. Aventurez-vous avec le conteur Matao Rollo et le guide conférencier Michel Van Pee dans un jeu rempli d’énigmes à la recherche d’un trésor caché et à la découverte d’un site exceptionnel, de son patrimoine et de ses légendes. **Conteur : Matao Rollo** **Guide conférencier : Michel Van Pee**

Gratuit

Château de Trédion 1 Rue du Château, 56250 Trédion Trédion Morbihan



