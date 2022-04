BALADE CONTÉE AU CHÂTEAU DE MONTPEYROUX Montpeyroux, 21 mai 2022, Montpeyroux.

2022-05-21 – 2022-05-21

Montpeyroux Hérault Montpeyroux

0 EUR Mise en bouche du Festival Léz’Arts Mouvants de La Sauce – édition 2022

Légendes locales, contes du Languedoc et médiévaux par le conteur et musicien Sofyan Ruel.

Tout public à partir de 7 ans – Non praticable en poussette – Bonnes chaussures.

Gratuit pour les moins de 16 ans – 4€ pour les autres.

Sur réservations : La Sauce au 06 44 38 70 21 ou lasaucestandre@gmail.com

Plus d’infos : www.lasauce34.org

+33 6 44 38 70 21

